Sergen, Çakır

Beşiktaş güle oynaya ve muhtemelen farklı kazanacağı maçta hakemlikle ilgisi olmayan Oğuzhan Çakır ve Sergen Yalçın'ın büyük hatalarıyla mağlup oldu… Önce hakemle başlayalım.. Beşiktaş ilk dakikadan itibaren yükleniyor, pozisyon buluyor, rakibi bunaltıyor ve hataya zorluyor ama gelin görün ki Oğuzhan Çakır isminde bir futbol cahili oyuncuların topa yaptıkları en doğru hamlelere bile faul çalarak Beşiktaş'ı frenlerken Gençlerbirliği'ne nefes alacak zaman bırakıyordu.



VAR öncesi çok vardı bu hakemlerden!.. "İnce kıyım doğramak" derdik bu yönetim şekline… İnce kıyım doğrayanların en büyük özellikleri maç boyu zaman çalan oyunculara göz yumup son dakikalarda birine sarı kart gösterip adalet gösterisi yapmaktır.

Dün Oğuzhan Çakır da yaptı aynısını. Kaleci Erhan'ın zaman çalmak için maç boyu yaptıklarını görmezden gelen Çakır, 90 artı bilmem kaçta sarı kart gösterip bir de sekiz saniyeleri saymaya başladı… Aslında tam olarak sobelendi farkında değil!..

Böyle hakemler olduğu müddetçe bu ülke futbolu körlerle sağırlar birbirini ağırlar durumundan daha öte gidemez. Net.



Gelelim Sergen Yalçın'a… Bir teknik adam masıl olurda Rıdvan varken Jurasek'i, Taylan varken Swensson'u oynatır!? Ve dahası bir teknik direktör, üç sezondur tek bir olumlu görüntüsü olmayan Rashica'dan hala ne bekler?

Üstelik elinde, Jota Silva gibi, ayak izleri asist ve gol dolu bir oyuncusu varken nasıl olur da Rashica'ya bel bağlar bir hoca!?

Demek ki onların bildiği futbolla bizim bildiğimiz aynı değil..

Bravo Sergen Yalçın, aynen devam!..

Yalnız şunu unutma; iki maçtır Ertuğrul Sağlam geliyor tribüne… Yani, haberin olsun…