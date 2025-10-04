Derbi yorgunluk dinlemez

Kocaelispor maçı gösterdi ki, derbide G.Saray-Liverpool maçındaki G.Saray rolüne Beşiktaş soyunacak. Okan Buruk'un takımı, büyük zafer sonrasında bir Anadolu deplasmanına gitse maça üstten bakıp gevşek davranabilirdi. Ama adı üzerinde derbi bu! Ne yorgunluk dinler ne de zafer sarhoşluğu. Milli ara öncesi galibiyet rekorunu geliştirmek için aynı ciddiyet ile taraftarların önüne çıkacaklar. Beşiktaş, Alanya kadar geçiş hücumlarında tehlike yaratırsa derbi her sonuca gebe. G.Saray'dabakalım Okan Buruk, LeroySane'ye forma verecek miya da Liverpool'u deviren ilk11'ini bozmadan sahaya çıkacakmı? Beşiktaş'ta Abraham oynamazsa hızlı hücum silahı El Bilal Toure'nin en önde olması bir dezavantaj. G.Saray'da ise set hücumlarında fark yaratacak adam, Sara'nın yapamadıklarını fazlasıyla yapacak yetenek ve tecrübeye sahip İlkay Gündoğan. Kanat eşleşmelerinde Barış Alper, Gökhan Sazdağı üzerinde üstünlük kurabilir. Cerny özel bir oyuncu. Derbinin anahtar isimlerinden. Burukyine Osimhen ile başlar. Amageçmiş tecrübeler, Beşiktaşkarşısında bir derbi kazandırmışolsa da bu kezNijeryalı santrforuİcardi ile birlikteaynı anda kullanmamayıgerektiriyor. Hakem Yasin Kol'un hiç konuşulmadığı bir derbi diliyorum.