En büyük hatası Skriniar’ı atmamaktı!

Fenerbahçe kötü oynadığı çok önemli bir maçı geçmeyi başardı. Gerçekten ölümcül bir virajdı ama kazandılar. İlk 45 dakikaya bakıyoruz, aslında oyunun 75 dakikasına baktığımızda F.Bahçe diye bir takım yok. Ne iki pas yapabiliyorlar ne ileride topu tutabiliyorlar ne şut atabiliyorlar. Futbol adına hiçbir şey yok. Ta ki 44. dakikaya kadar. Önce En-Nesyri ve Alvarez, çok önemli pozisyonu kaçırıyorlar, hemen 1 dakika sonra devre biterken Asensio'nun o korkunç golü geliyor. O dakikaya kadar F.Bahçe, Musaba ile bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Diğer hiçbir oyuncu vasatı bile bulmamışken Asensio belki de yılın golünü attı.

İkinci yarı yine 75 dakika aynı senaryo oynandı. Hele Ederson'un kurtardığı bir top var ki 'Bir maçı da kurtar Ederson' diyen bizlere çok iyi bir kapak oldu. Kocaelispor sağdan getirdi, bomboş vurdular, ama Ederson köşeden çıkardı. O şut gol olsa, belki de biz şu anda farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Ardından sahneye Semedo çıktı, Kocaelispor'un kaptırdığı topu Semedo 30 metre götürüp Nene'ye çıkarttı. Onun golüyle de zaten maç bitmiş oldu. Fenerbahçe, çok zorlandığı mücadelede klas ayaklarıyla 3 puanı almayı başardı.

ÇOK KÖTÜ BİR HAKEM

Ne yazık ki sahada çok kötü bir hakem vardı. Ne yaptığı belli değil. Çaldığı, çalmadığı fauller, yanlış kornerler, taçlar… Ama en önemli hatası, Skriniar golden sonra bilerek, isteyerek tribünlere cinsel organını tutarak gösterdi ama cezasız kaldı.