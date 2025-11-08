Kasımpaşa-Göztepe | CANLI

Kasımpaşa ile Göztepe Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Ömer Tolga Güldibi'nin yönettiği mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Göztepe maçı saat 20.00'de başladı. Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Güldibi'nin yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Murat Şener yapıyor.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Adam, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes, Winck, Gueye, Kubilay.

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Miroshi, Dennis, Cherni, Efkan, Juan, Jandersson.