Kasımpaşa-Göztepe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Ömer Tolga Güldibi'nin yönettiği mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Göztepe maçı saat 20.00'de başladı. Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Güldibi'nin yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Murat Şener yapıyor.
KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Adam, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes, Winck, Gueye, Kubilay.
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Miroshi, Dennis, Cherni, Efkan, Juan, Jandersson.