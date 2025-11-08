Le Havre - Nantes karşılaşması: Yayına dair tüm detaylar!

Le Havre, Ligue 1'in 12. haftasında Nantes ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, son maçında Toulouse ile golsüz berabere kalarak 13 puanla 12. sırada bulunuyor. Nantes ise 9 puanla düşme hattı sınırındaki 15. sırada. Bu kritik maçta her iki takım da galibiyet için sahada ter dökecek. Le Havre - Nantes maçı, takımların ligdeki durumunu belirlemesi sebebiyle kritik öneme sahip. İşte heyecan dolu karşılaşmanın detayları!