Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan derbi karşılaşmalarının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Orkun Kökçü ve Trabzonsporlu Benjamin Bouchouari PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamala ile Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve futbolculardan Orkun Kökçü ile Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Trabzonsporlu Benjamin Bouchouari PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE TÜM SEVKLER

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BENJAMIN BOUCHOUARI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca02.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ORKUN KÖKÇÜ'nün aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.