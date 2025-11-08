Chelsea - Wolverhampton maçı: İzleme bilgileri ve maç saati!

Premier Lig'de heyecan dolu bir mücadele perdesi aralanıyor. Chelsea, Stamford Bridge'de Wolverhampton'ı konuk ediyor. Ligde 7. sırada yer alan Chelsea, yeni galibiyet serisi peşinde. Enzo Maresca'nın yönetimindeki takım, son haftalarda form yakalamışken Wolverhampton ise galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Wolverhampton, bu sezon galibiyet alamadı ve 2 beraberlik ile son sırada yer alıyor. Maçın detayları merak ediliyor. Peki Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?