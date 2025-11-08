Hoffenheim-Leipzig maçını takip etmek için tıklayınız!

Almanya Bundesliga'da futbol şöleni bu hafta sonu PreZero Arena'da yaşanacak! 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Hoffenheim, güçlü rakibi RB Leipzig'i konuk ediyor. Leipzig, şampiyonluk yarışındaki iddiasını korumak isterken; Hoffenheim evinde sürpriz bir galibiyetle taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor. Futbolseverler, "Hoffenheim - Leipzig maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak, şifresiz mi izlenebilecek?" sorularının yanıtını merak ediyor. Maçın canlı yayın bilgileri, kanal detayları ve izleme alternatifleriyle ilgili tüm bilgiler haberimizde!

HOFFENHEIM-LEIPZIG MAÇI HANGİ GÜN?

Hoffenheim-Leipzig maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

HOFFENHEIM-LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA?

Hoffenheim-Leipzig maçı, saat 17:30'da başlayacak.

HOFFENHEIM - LEIPZIG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hoffenheim ve Leipzig'in karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Sinsheim'da, PreZero Arena Stadyumu'nda oynanacak.

HOFFENHEIM LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim ile Leipzig arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. Hoffenheim-RB Leipzig maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

