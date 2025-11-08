Trabzonspor ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldi. Onuachu ile öne geçen bordo mavililer Hagi'nin golüne engel olamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Bordo mavililer, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor'un golünü Onuachu kaydetti.

Alanyaspor'un golü ise Hagi'den geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 25, Alanyaspor ise 15 yaptı.

7 EKSİK

Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, genç oyuncu Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari, kadroda yer almadı.

Eksiklerin fazla oluşu nedeniyle 21 kişilik kadroyu tamamlayamayan Trabzonspor'un listesinde 20 oyuncu yer aldı.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarı, karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar göze çarparken az sayıda Corendon Alanyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Pina'nın uzun pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı çizgisi önünde Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

15. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0

22. dakikada Maestro'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana'nın önünden seken top yandan auta gitti.

27. dakikada uzak mesafeden Olaigbe'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.