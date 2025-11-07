Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? 1. Lig

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları başlıyor. Açılış maçında Gençlerbirliği, evinde Başakşehir FK'yı ağırlayacak. Bu sezon beklediği çıkışı yakalayamayarak yalnızca 2 kez galibiyet alabilen başkent takımı, 16. sıra ile küme düşme hattında yer alıyor. Başakşehir FK ise Antalyaspor ve Kocaelispor karşısında aldığı galibiyetlerin ardından hanesine yeni bir 3 puan yazdırarak galibiyet serisini 3'e çıkarmayı hedefliyor. Peki Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Eryaman Stadyumu'nda Başakşehir'i ağırlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçta iki takım da kritik 3 puan için mücadele edecek. Ev sahibi ekibin düşme hattından uzaklaşmak için ihtiyaç duyduğu 3 puana konuk ekip ise üst sıralara yükselmek için bel bağladı. Antalyaspor deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetle moral depolayan turuncu-lacivertliler, ardından Kocaelispor'u da puansız göndererek galibiyet serisine girdi. Peki Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Başakşehir maçı, 7 Kasım Cuma günü oynanacak. Eryaman Stadyumu'nun en sahiipliğinde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Başakşehir arasında oynanacak 12. haftanın açılış maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Erenturk; Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek; Dele-Bashiru, Ulgun; Gurpuz, Koita, Tongya; Niang

Başakşehir: Sengezer; Bulut, Duarte, Ba, Sahiner; Ozdemir, Gunes; Sari, Crespo, Costa; Shomurodov

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SON DURUM

Ligde son 2 maçını kaybeden başkent ekibi, 8 puanla 16. sırada yer alıyor. TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetinin ardından Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenildi. Gençlerbirliği, sahasındaki 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken 3 mağlubiyet yaşadı. Başkent temsilcisinde tedavilerine devam edilen Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu ve kaleci Gökhan Akkan, Başakşehir karşısında görev yapamayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE SON DURUM

Ligde oynadığı 11 müsabakada 3 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 13 puan ve averajla 10. basamakta girdi. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı son iki maçta Antalyaspor'u deplasmanda 4-0, Kocaelispor'u ise sahasında 1-0 mağlup etti.