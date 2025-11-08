Güller ve Günahlar 5. Bölüm izle (Kanal D) | Güller ve Günahlar yeni bölüm full izle linki

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, 5. bölümüyle ekranlarda! Her bölümüyle izleyicilerin ilgisini çeken yapım, sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor. Güller ve Günahlar 5. Bölüm izle, Kanal D Güller ve Günahlar yeni bölüm izle aramaları, bölümün yayınlanmasının ardından en çok yapılan sorgular arasında yer aldı. Bu bölümde karakterler arasındaki ilişkilerde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor ve izleyiciler, dizinin akışını merakla takip ediyor. Kaçıranlar için Kanal D resmi sitesi ve Kanal D İzle uygulaması üzerinden Güller ve Günahlar 5. Bölüm izleme linki erişime açıldı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serhat, Hayal'in öğrendikleri ile alt üst olurken Cihan ise Ebru'nun beklenmedik hamlesi ile uğraşmaktadır. Berrak'la ilgili gelen yeni bir bilgi Zeynep ve Serhat'ı harekete geçirirken Tibet'in onlar için planladığı şeyden haberleri yoktur. Serhat, yeni bir bilginin peşinde koşarken hastaneden gelen haberle bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

KANAL D FREKANS BİLGİLERİ

Kanal D HD şu anda D-Smart 22. kanal, Digiturk 24. kanal, Teledünya 25. kanal, Türksat TKGS 3. kanal, Türksat 4A 12245 H 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 22. kanal ve tivibu 23. kanaldan yayın yapmaktadır.

Kanal D, 1 Ekim 2006 tarihinde DHDTV adıyla yüksek çözünürlüklü yayınına başlamıştır. Türkiye'nin ilk ulusal yüksek çözünürlüklü televizyon kanalıdır. Kısa bir süre yayınlarını durdurduktan sonra, 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren D-Smart platformunda Kanal D HD adıyla tekrar yayına başlamıştır.

Kanal D HD, 18 Eylül 2014 tarihine kadar sadece D-Smart'ta 22. kanalda yayın yapmaktaydı. Fakat 18 Eylül 2014'te D-Smart'taki yayınını devam ettirerek Digiturk'te 324. kanala, Filbox'ta 21. kanala ve Türksat 4A'da 12245 H 27500 5/6 frekansına şifresiz ve ücretsiz olarak eklenmişti. Fakat 1 Ekim 2014'te Türksat 4A uydusundaki şifresiz ve ücretsiz yayını ile Filbox'taki yayınını sonlandırmıştır. Kanal D HD, sadece D-Smart'ta 22. kanaldan ve Digiturk'te 324. kanaldan izlenebilmekteydi. 6 Kasım 2015 tarihinde tekrar Türksat 4A'da şifresiz ve ücretsiz olmuştur.

KANAL D HAKKINDA

Kanal D, Demirören Holding'in Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır. 2009 yılı itibarıyla Türkiye'de en çok izlenen kanal unvanını elde etmiştir.

Kanal, 21 Nisan 2011 tarihinde logosunu üç boyutlu yapmış ve logonun ortasındaki daire dönen bir küre olmuştur. Mayıs 2013'ten itibaren Kanal D dizileri engelsiz.kanald.com.tr adresinde görme engelliler için sesli betimleniyor, işitme engelliler için işaret dili ile anlatılıyor. Ayrıca altyazılarla destekleniyor.

Kanal D, 1 Temmuz 2013 tarihinde 16:9 (geniş ekran) yayına geçti. 21 Mart 2018 tarihi itibarıyla Demirören Holding'e satılmıştır. 3 Eylül 2018 tarihinde logosunu tekrar değiştirmiştir.

