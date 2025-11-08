Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı organizasyonda NBA Europe projesi ile ilgili konuştu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'TEN NBA EUROPE AÇIKLAMASI:

"NBA Europe projesi ile ilgili Galatasaray'ı davet ettiler. 'Galatasaray'ın bu projede olması bizim için çok önemli' dediler. Dolayısıyla NBA Europe projesinde biz de olacağız."

— AA SPOR (@aa_spor) November 8, 2025