Juventus - Torino maçı CANLI izle

İtalya Serie A’da gözler haftanın en büyük mücadelesine çevrildi! Juventus ile Torino, 8 Kasım 2025 Cumartesi akşamı kozlarını paylaşacak. Torino derbisinde sahne alacak olan Juventus, son yıllarda rakibi karşısındaki üstünlüğünü sürdürmek ve taraftarına bir galibiyet daha armağan etmek istiyor. Futbolseverler, Juventus - Torino maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi izlenebilecek? sorularına yanıt arıyor. Ayrıca genç yıldız Kenan Yıldız’ın bu dev karşılaşmada forma giyip giymeyeceği de gündemde. Derbiye dair tüm yayın detayları, maç saati ve son dakika gelişmeleri haberimizde!

JUVENTUS-TORINO MAÇI HANGİ GÜN?

Juventus-Torino maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

JUVENTUS-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus-Torino maçı, saat 20:00'de başlayacak.

JUVENTUS-TORINO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus ve Torino'nun karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

JUVENTUS VS TORINO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Juventus ile Torino arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

JUVENTUS - TORINO MAÇI S SPORT PLUS FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

⚽ JUVENTUS – TORINO MAÇ ÖN İZLEMESİ (8 KASIM 2025, SERIE A)

İtalya'nın en köklü kulüplerinden Juventus, son haftalarda yaşadığı zorlukların ardından yeniden çıkış arıyor. Tüm kulvarlarda sekiz maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Torino ekibi, sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşmeyle takımın başına getirilen Luciano Spalletti yönetiminde yeni bir döneme adım attı.

Spalletti önderliğindeki ilk maçında Cremonese deplasmanına çıkan Juventus, Filip Kostic ve Andrea Cambiaso'nun golleriyle 2-1 kazanarak moral buldu. Bu galibiyet, Bianconeri'yi Serie A'da ilk dört yarışına yeniden ortak etti. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde işler yolunda gitmiyor. Juventus, üç grup maçında yalnızca iki puan toplayabildi. Hafta içinde Sporting Lizbon karşısında erken bir golle geriye düşen İtalyan devi, Dusan Vlahovic'in golüyle skoru eşitlese de galibiyet sayısını bulamayarak bir kez daha beraberliğe razı oldu. Yine de Juve, iç sahada kolay kolay teslim olmayan bir takım. Allianz Stadyumu'nda oynadığı son 31 Serie A maçında sadece bir kez mağlup olan Juventus, bu süreçte 17 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Spalletti, Roma ve Milano derbilerindeki tecrübesini kullanarak ilk Derby della Mole maçında galibiyetle başlamak istiyor.

Öte yandan Torino cephesinde işler son haftalarda olumlu sinyaller veriyor. Marco Baroni yönetimindeki Granata, Eylül ayı sonundan bu yana ligde beş maçtır yenilmedi ve son dört karşılaşmadan sekiz puan topladı. Geçtiğimiz hafta Pisa karşısında geriye düşmelerine rağmen Che Adams ve Giovanni Simeone'nin golleriyle puan almayı başardılar. Ancak Torino'nun Juventus deplasmanında galibiyet özlemi oldukça uzun süredir devam ediyor. Granata, son olarak Nisan 1995'te Juventus'u deplasmanda mağlup etti. O tarihten bu yana oynanan 21 deplasman derbisinde 16 yenilgi aldılar.

Baroni, geçmişte Juventus'un genç takımıyla iki kupa kazanmış bir isim olarak, bu tarihi rekabette Granata'yı yeniden zaferle tanıştırmak istiyor. Fakat Torino'nun savunmada yaşadığı ilk yarı problemleri dikkat çekiyor; bu sezon yedikleri 16 golün 11'i maçların ilk devrelerinde geldi. Cumartesi akşamı oynanacak olan Derby della Mole, hem Juventus'un yeniden çıkışa geçmesi hem de Torino'nun uzun yıllardır süren deplasman kabusunu sonlandırması açısından büyük önem taşıyor.

11'LER

Juventus'un muhtemel ilk 11'i: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic, McKennie, Yildiz, Vlahovic

Torino'nun muhtemel ilk 11'i: Paleari, Ismajli, Maripan, Coco, Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou, Adams, Simeone

JUVENTUS TORINO MAÇI NASIL İZLENİR?

Tivibu Spor 1, Tivibu 78 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. S Sport 2, Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S SPORT PLUS ÜCRETSİZ Mİ?

