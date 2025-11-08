CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Lookman'dan olay hareket! Galatasaray ve transfer... Lookman'dan olay hareket! Galatasaray ve transfer... 15:34
"G.Saray öncü bir takım olduğunu gösterdi!" "G.Saray öncü bir takım olduğunu gösterdi!" 15:01
F.Bahçe Kayseri maçına hazır! F.Bahçe Kayseri maçına hazır! 14:50
F.Bahçe'den flaş hamle! Yönetimden UEFA'ya başvuru F.Bahçe'den flaş hamle! Yönetimden UEFA'ya başvuru 12:44
Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! 12:01
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 11:59
Daha Eski
Singo için devredeler! Ajax maçında bizzat izlendi Singo için devredeler! Ajax maçında bizzat izlendi 11:37
G.Saraylı yıldız ameliyat edildi! G.Saraylı yıldız ameliyat edildi! 11:17
Trabzonsporlu yıldız Yamal'ın peşinde! İşte o istatistik Trabzonsporlu yıldız Yamal'ın peşinde! İşte o istatistik 10:34
Antalyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler! Antalyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler! 09:58
Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 09:53
Ve Skriniar transfer kararını verdi! F.Bahçe'den ayrılacak mı? Ve Skriniar transfer kararını verdi! F.Bahçe'den ayrılacak mı? 09:51
Union Berlin - Bayern Münih maçı canlı izle!
Monaco - Lens maçı detayları!
Çılgın Sayısal Loto 8 Kasım 2025 çekiliş sonuçları!
Güller ve Günahlar 5. Bölüm izle! Güller ve Günahlar yeni bölüm full izle linki