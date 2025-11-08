Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör Murat Kaytaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE KAYTAZ'IN SÖZLERİ:

2 gün sonra Türk Milleti için çok önemli bir tarih. Tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği Ulu Önderimiz'in ölüm yıl dönümü. Saygıyla anıyoruz.

Erol Hoca geldikten sonra yaptığımız analizler sonrası değişiklikler gördük. En son Eyüp maçında canlı olarak izledik. Farklı bir formasyonla oynuyorlar. Antalyaspor'un ön alan presinden nasıl hattı kırarak çıkabiliriz diye farklı birkaç metod geliştirdik. Taktik antrenmanlarda bunu çalıştık.

Güçlü oyunumuz Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçının ilk 25 dakikasında çok iyiydik. Sergen Yalçın futbolunu sahaya yansıttık. Başımıza farklı işler geldi. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Artık tabelayı kazanmak ve güçlü oyunla kazanmak istiyoruz.

Rafa Silva bizim en değerli oyuncularımızdan biri. Hücum aksiyonlarımızdaki kilit oyunculardan biri. Geldiğimizden beri Rafa Silva'ya bu şansı verdi ve Rafa Silva her maç hazırım dediğinde hoca onu hiç düşünmeden oynattı. Fenerbahçe maçından sonra Rafa'nın ağrıları arttı. 4 antrenmanda yoktu. Yokluğunu hissedeceğiz.

Bu hafta Tammy'i kullanıyoruz, Bilal'i sol çizgiye çektik. Rafa'nın yokluğunda Cerny'i merkezde oynatacağız. Cerny kenarlarda oynadığında bir tarafa etkili oluyor, kontrolü basitleşiyor. Cerny'nin iki tarafı olacak.

Orkun hafta boyunca çok üzgündü. Biz bir aileyiz. Orkun bizim için değerli. Sosyal medyada çok üstüne geldiler. Orkun'u toparladık. Orkun'un yokluğunda iki alternatifimiz vardı, Demir Ege ve Salih. Kartal playmaker olduğu için 6 gibi oynatıyoruz. Demir Ege bir sakatlık yaşadı. 20-22 gün antrenmanlara katılamadı. Yüzde 60'larda şu an. Emirhan kart cezalısı. Hafta içi Gabriel Paulista zor bir süreç geçirdi. 1 hafta önce çocuğunun gözüyle ilgili operasyon vardı. Annesinin ağır bir rahatsızlığı var. Brezilya'ya gitti. Son gün, cuma günü ter antrenmanına çağırdı. Hoca, Paulista'ya 'Lider stoperimizsin, fiziksel ve mental olarak hazır mısın?' dedi. Paulista 'Fiziksel eksiğim yok. Mental olarak zor şeyler yaşıyorum ama oynamak istiyorum.' dedi.

İnşallah güzel bir galibiyet olur.