Marsilya - Brest randevusu ne zaman, nasıl izlenir?

Marsilya ile Brest, Ligue 1'de kritik bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. Marsilya, 12. haftada Stade Velodrome'da Brest'i ağırlayacak. Ligde 2. sırada yer alan ev sahibi, PSG'nin peşini bırakmadan galibiyet arıyor. Brest ise, son 5 maçta kazanamamanın verdiği baskıyla sahaya çıkacak. Taraftarlar için heyecan dolu maçın yayın saati ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Marsilya - Brest karşılaşmasını canlı takip etmek isteyenler için detaylar haberimizde...