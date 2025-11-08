Galatasaray'ın Kocaelispor kafilesi açıklandı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılıların mücadele öncesi kamp kadrosu açıklandı.
Yayın Tarihi: 08.11.2025 - 20:30 Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 - 20:36
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılıların İzmit kafilesi açıklandı.
Galatasaray'ın Kocaelispor ile oynayacağı mücadele 9 Kasım Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.
İŞTE RESMİ SİTENİN PAYLAŞIMI: