Futbolseverler “Monchengladbach – Köln maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak, şifresiz mi izlenebilecek?” sorularının yanıtını araştırıyor. Bundesliga’nın heyecan dolu derbisi için canlı yayın detayları, yayın platformları ve izleme bilgileri haberimizde yer alıyor!

M'gladbach - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

Almanya'da futbolun kalbi bu hafta sonu Ren derbisiyle atacak! 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Borussia Park'ta oynanacak Monchengladbach - Köln maçı, hem Avrupa hedefi hem de ligde kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi Monchengladbach, taraftarı önünde galibiyet ararken; yeni yükselen Köln ise zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Futbolseverler "Monchengladbach - Köln maçı canlı izleme linki var mı, hangi kanalda yayınlanacak, maç şifresiz mi?" sorularını merak ediyor. Bundesliga'nın bu nefes kesen mücadelesine dair canlı yayın bilgileri, maç saati ve detaylar haberimizde sizlerle!

M'GLADBACH - KÖLN MAÇI NE ZAMAN?

Monchengladbach-Köln maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

MONCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?

Monchengladbach-Köln maçı, saat 20:30'da başlayacak.

M'GLADBACH - KÖLN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Monchengladbach ve Köln'ün karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Monchengladbach'da, Borussia Park Stadyumu'nda oynanacak.

MONCHENGLADBACH - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Monchengladbach ile Köln arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MONCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.