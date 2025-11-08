Monaco - Lens maçı: Yayın bilgileri, maç saati ve muhtemel 11'ler

Monaco, Ligue 1'de heyecan dolu bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Stade Louis II'de, 12. haftada Lens ile karşılaşacak olan ev sahibi ekip, 5. sırada bulunuyor ve puanını bu maçla 23'e çıkarmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Paris FC'ye kaybeden Monaco, taraftarının önünde bu hatayı telafi etmek istiyor. Öte yandan, 3. sırada 22 puanla yer alan Lens,, dışardaki son maçında Metz'den aldığı mağlubiyetin ardından, bu kez galibiyet için sahaya çıkacak. Maçın kritik detayları, yayın saati ve muhtemel 11'leri haberimizde...