Antalyaspor ile Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Antalyaspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Beşiktaş maçı, saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham
59. RANDEVU
Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 59. kez kozlarını paylaşıyor.
İstanbul temsilcisiyle Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başlarken siyah-beyazlılar, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı sonuçla kazandı.
Süper Lig'de oynanan 58 maçın 36'sında Beşiktaş, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 14 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 121 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip de 56 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ, ANTALYA'DAKİ MAÇLARDA ÜSTÜN
Siyah-beyazlı ekip, Antalya'daki karşılaşmalarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurmayı başardı.
Beşiktaş, Antalya'daki 29 lig maçının 17'sinde sahadan galip ayrılırken 4 kez yenildi.
İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 66 kez havalandırdı, kalesinde ise 38 gol gördü.
Geçen sezon Antalya'da oynanan müsabakada takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.