Bundesliga’da bu hafta sonu önemli bir mücadele oynanacak! Bayer Leverkusen, Heidenheim’ı konuk ediyor. Taraftarlar, “Leverkusen - Heidenheim maçı canlı izle, Leverkusen Heidenheim hangi kanalda, maç şifresiz mi yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Leverkusen - Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Leverkusen - Heidenheim maçı canlı izlemek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor! 8 Kasım 2025 Cumartesi günü BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen -Heidenheim maçı, ligde üst sıraları etkileyebilecek bir karşılaşma olacak. Ev sahibi Leverkusen, Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından moral depolayarak ligde üst sıralarla farkı kapatmak isterken; ligin son sırasında bulunan Heidenheim, beş maçlık galibiyetsiz serisine son vermek için mücadele edecek. Futbolseverler, "Leverkusen - Heidenheim maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi izlenir?" sorularının yanıtını merak ediyor. Canlı yayın ve izleme bilgileri haberimizde!

BAYER LEVERKUSEN-HEIDENHEIM MAÇI HANGİ GÜN?

Bayer Leverkusen-Heidenheim maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

BAYER LEVERKUSEN - HEIDENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayer Leverkusen-Heidenheim maçı, saat 17:30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-HEIDENHEIM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayer Leverkusen ve Heidenheim, karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Leverkusen'da, BayArena Stadyumu'nda oynanacak.

BAYER LEVERKUSEN HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen ile Heidenheim arasındaki Almanya Bundesliga maçı, Tivibu Spor 4 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.