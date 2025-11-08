UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de mücadelenin son anlarında net penaltının es geçilmesi camiayı ayağa kaldırdı. 90+5. dakikada Jhon Duran, rakip takımdan Dweh'in şortundan ısrarla çekmesi sonrası yerde kaldı. Oyunu devam ettiren karşılaşmanın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, daha sonra VAR hakemi Dennis Higler'in çağrısı sonrası pozisyonu izlemek üzere ekran başına geçti ancak buna rağmen kararını değiştirmedi. Bu durumu Fenerbahçeli futbolcular şaşkınlıkla karşılarken, futbol otoriteleri müdahalenin penaltı olduğu görüşünde birleşti. Sabah'ın haberine göre, büyük tepki çeken karar üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetimin, detaylı bir sunumla Lindhout'u UEFA'ya şikayet edecekleri öğrenildi.

3 YIL ÖNCE DE AYNI HATA

Bu arada Lindhout'un bundan 3 yıl önce Hollanda ligindeki Utrecht-Vitesse maçında da benzer bir pozisyonda VAR'a giderek aynı şekilde karar verdiği ve sonrasında röportajında hatasını itiraf ettiği ortaya çıktı.