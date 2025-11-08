Dursun Özbek'ten flaş Lionel Messi açıklaması! Transferi hakkında ne söyledi?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir organizasyonda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, kendisine yöneltilen Lionel Messi sorusuna yanıt verdi. İşte Özbek'in o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılıların transfer gündemine bulunduğu iddia edilen Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Özbek'e katıldığı bir organizasyonda, "İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz? şeklinde bir soru yöneltildi.
Dursun Özbek ise yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik."
"3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik."
"Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çıtayı çok yükselttik."
"Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık, bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun."
"Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz."
"Tüm yaptığımız işler, hepsi finansal kapasitemizin içinde kalmalı. Onun için iyi bir takım kurduk. İnşallah Avrupa'da da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.