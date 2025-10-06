Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle

Uzak Şehir, son bölümlerinde yaşanan sürpriz gelişmelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her sahnesinde gerilimi ve merakı artıran yapımda, hikâyenin yeni yönü şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. Dizinin tutkunları, “Uzak Şehir 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunun yanıtını araştırırken, yeni bölümden gelecek ipuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. İşte Uzak Şehir 33. bölüm fragmanına dair dikkat çeken detaylar...

Cihan'ın Boran'ın hayatta olduğunu gizlemek için verdiği mücadele her geçen gün daha da ağır bir sınava dönüşür. Bu gerçeği öğrenen Alya, Cihan'a duyduğu güvenin sarsılmasıyla derin bir ikilem yaşar. Cihan, tüm samimiyetiyle kendini anlatmaya çalışır. İkili, bu büyük sınavı birlikte göğüslemeye karar verdiklerinde ise karşılarına hiç beklemedikleri bir engel çıkar: Sadakat.

Şahin'in konağı basmasıyla oğlunun yaşadığını öğrenen Sadakat, Boran'ın gizlenmesinin ardında akıl almaz sebepler arar. Boran'ın konağa getirilmesi ise tüm dengeleri altüst eder. Cihan her şeye rağmen Alya'nın elini bırakmayacağını söylerken, Sadakat onların geleceğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir.

Öte yandan Nadim'in Demir'e duyduğu öfke, sakladığı büyük sırrı gün yüzüne çıkarır. Zerrin'in bebeğinin babasının Kaya olduğunu Cihan'a söylemesiyle tüm dengeler bir kez daha sarsılır. Cihan, bu şok edici gerçekle Demir'in karşısına çıkar ve başlayan hesaplaşma, domino taşları gibi ardı ardına yeni sırların açığa çıkmasına neden olur. Artık hiçbir şeyin gizli kalması mümkün değildir.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Cihan Albora: Ozan Akbaba

Alya Albora: Sinem Ünsan

Sadakat Albora: Gonca Cilasun

Deniz Cihan Albora: Kuzey Gezer

Ecmel Albora: Müfit Kayacan

Şahin Albora: Alper Çankaya

Demir Baybars: Ferit Kaya

Nare Albora Bulut: Sahra Şaş

Kaya Albora: Atakan Özkaya

Zerrin Albora: Dilin Döğer

Nadim Baybars: Nazmi Kırık

Fidan Albora: İlkay Kayku