Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle

UZAK ŞEHİR 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Uzak Şehir dizisinin 32. bölüm finalinde yaşanan gelişmeler, izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Heyecan dolu gelişmelerin ardından dizinin tutkunları, "Uzak Şehir 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Derin duygularla örülü hikayesi ve çarpıcı karakter çatışmalarıyla izleyicisini bir kez daha ekranlara kilitlemeye hazırlanan Uzak Şehir, 33. bölüm fragmanı ile izleyicilerle buluştu. İşte, milyonlarca kişi tarafından merak edilen yeni bölüme dair öne çıkan detaylar...
UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cihan'ın Boran'ın hayatta olduğunu gizlemek için verdiği mücadele her geçen gün daha da ağır bir sınava dönüşür. Bu gerçeği öğrenen Alya, Cihan'a duyduğu güvenin sarsılmasıyla derin bir ikilem yaşar. Cihan, tüm samimiyetiyle kendini anlatmaya çalışır. İkili, bu büyük sınavı birlikte göğüslemeye karar verdiklerinde ise karşılarına hiç beklemedikleri bir engel çıkar: Sadakat.
Şahin'in konağı basmasıyla oğlunun yaşadığını öğrenen Sadakat, Boran'ın gizlenmesinin ardında akıl almaz sebepler arar. Boran'ın konağa getirilmesi ise tüm dengeleri altüst eder. Cihan her şeye rağmen Alya'nın elini bırakmayacağını söylerken, Sadakat onların geleceğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir.
Öte yandan Nadim'in Demir'e duyduğu öfke, sakladığı büyük sırrı gün yüzüne çıkarır. Zerrin'in bebeğinin babasının Kaya olduğunu Cihan'a söylemesiyle tüm dengeler bir kez daha sarsılır. Cihan, bu şok edici gerçekle Demir'in karşısına çıkar ve başlayan hesaplaşma, domino taşları gibi ardı ardına yeni sırların açığa çıkmasına neden olur. Artık hiçbir şeyin gizli kalması mümkün değildir.
UZAK ŞEHİR OYUNCULARI
Alya Albora: Sinem Ünsan
Sadakat Albora: Gonca Cilasun
Deniz Cihan Albora: Kuzey Gezer
Ecmel Albora: Müfit Kayacan
Şahin Albora: Alper Çankaya
Demir Baybars: Ferit Kaya
Nare Albora Bulut: Sahra Şaş
Kaya Albora: Atakan Özkaya
Zerrin Albora: Dilin Döğer
Nadim Baybars: Nazmi Kırık
Fidan Albora: İlkay Kayku