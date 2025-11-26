Eşref Rüya 23. yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya izle

Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Eşref Rüya, 6. bölümüyle 26 Kasım Çarşamba günü izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi’nin paylaştığı dizide, son bölümde Eşref, muhbiri ortaya çıkarmak için Çiğdem’in kapısını çalıyor. Peki, bu gelişme Nisan’ı nasıl etkileyecek? Yeni bölümün detayları ve merak edilen tüm gelişmeler haberimizde sizleri bekliyor…

Giriş Tarihi: 26.11.2025 08:10

Eşref Rüya 6. yeni bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Kanal D'nin yayımladığı 6. bölüm fragmanında yürekleri ağızlara getiren gelişmeler yaşanırken Eşref'in Çiğdem'e dönmesi, Nisa'yı çaresiz bıraktı. Kadir, İhtiyar'a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara başlamışken Dinçer'i nasıl bir tehlikenin içine çekecektir? İşte Eşref Rüya 6. bölüm detayları...

EŞREF RÜYA 6. YENİ BÖLÜM İZLE

EŞREF RÜYA TÜM BÖLÜMLER | TIKLA-İZLE

Eşref Rüya yeni bölüm izle

EŞREF RÜYA 6. BÖLÜM KONUSU

Eşref, Nisan'ın Dinçer'i seçmesi üzerine kararlı bir şekilde Nisan'la ilişkisine son verir. Nisan, bu durumu nasıl düzelteceğini düşünürken Eşref, muhbir arayışında Çiğdem'in kapısını çalar. Eşref'le Çiğdem'in bir arada olduğunu duyan Nisan ise öfkesine hakim olamaz.

Kadir, İhtiyar'a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara hemen başlamıştır. Fakat Eşref'in son hamlesiyle büyük bir darbe alan Kadir, bu sefer Dinçer'i de tehlikenin içine çeker. Gizli hayranının hayatta olduğunu öğrenen Eşref, artık Dinçer'le yüzleşmeye bir adım daha yaklaşmıştır.

Eşref Rüya 6. bölüm konusu

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

Demet Özdemir-Nisan Akyol

Büşra Develi-Çiğdem Serim

Necip Memili-Gürdal Bozok

Tolga Tekin-Müslüm Çermik

Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri

Görkem Sevindik-Kadir Yanık

Umut Karadağ-Serdar Günsur

Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok

Ebrar Karabakan-Afra Akyol

Şener Savaş-Sadık Güleryüz

Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç

Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava

EŞREF RÜYA KONUSU

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.