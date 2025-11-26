Eşref Rüya 23. yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya izle
Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Eşref Rüya, 6. bölümüyle 26 Kasım Çarşamba günü izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi’nin paylaştığı dizide, son bölümde Eşref, muhbiri ortaya çıkarmak için Çiğdem’in kapısını çalıyor. Peki, bu gelişme Nisan’ı nasıl etkileyecek? Yeni bölümün detayları ve merak edilen tüm gelişmeler haberimizde sizleri bekliyor…
Eşref Rüya 6. yeni bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Kanal D'nin yayımladığı 6. bölüm fragmanında yürekleri ağızlara getiren gelişmeler yaşanırken Eşref'in Çiğdem'e dönmesi, Nisa'yı çaresiz bıraktı. Kadir, İhtiyar'a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara başlamışken Dinçer'i nasıl bir tehlikenin içine çekecektir? İşte Eşref Rüya 6. bölüm detayları...
EŞREF RÜYA 6. BÖLÜM KONUSU
Eşref, Nisan'ın Dinçer'i seçmesi üzerine kararlı bir şekilde Nisan'la ilişkisine son verir. Nisan, bu durumu nasıl düzelteceğini düşünürken Eşref, muhbir arayışında Çiğdem'in kapısını çalar. Eşref'le Çiğdem'in bir arada olduğunu duyan Nisan ise öfkesine hakim olamaz.
Kadir, İhtiyar'a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara hemen başlamıştır. Fakat Eşref'in son hamlesiyle büyük bir darbe alan Kadir, bu sefer Dinçer'i de tehlikenin içine çeker. Gizli hayranının hayatta olduğunu öğrenen Eşref, artık Dinçer'le yüzleşmeye bir adım daha yaklaşmıştır.
EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU
- Çağatay Ulusoy- Eşref Tek
- Demet Özdemir-Nisan Akyol
- Büşra Develi-Çiğdem Serim
- Necip Memili-Gürdal Bozok
- Tolga Tekin-Müslüm Çermik
- Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri
- Görkem Sevindik-Kadir Yanık
- Umut Karadağ-Serdar Günsur
- Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok
- Ebrar Karabakan-Afra Akyol
- Şener Savaş-Sadık Güleryüz
- Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç
- Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava
EŞREF RÜYA KONUSU
Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.