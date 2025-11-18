Bahar dizisinin son bölümü, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Bahar, Evren ile Naz arasında bir seçim yapmak zorunda kalırken, izleyiciler de bu zor kararın sonuçlarını merak ediyor. Ancak, trajedinin gölgesi, her an her şeyi değiştirebilir. Bahar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 60. bölümde neler olacak? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bahar, yeni bölüm fragmanıyla heyecanı doruğa taşıdı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan'ın paylaştığı sevilen dizinin 59. yeni bölümünü izlemek isteyenler, arama motorlarında araştırmalarını hızlandırdı. Ani rahatsızlığının ardından hayatını yeniden inşa etmeye çalışan genç bir kadının hikayesini anlatan Bahar'ın yeni bölüm detaylarını sizler için derledik.

BAHAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar ve Harun'un aynı odada uyanması tüm evde şok etkisi yaratır. Bu beklenmedik durum, Bahar'ın ilişkilerinde büyük bir kırılmaya yol açarken Harun, duygularıyla baş etmeye çalışır. Ancak Bahar'ın dikkati hızla Evren'e yönelir; çünkü Evren'in Naz ve bebekle ilgili şüpheleri giderek büyüyen bir krize dönüşmektedir.

Naz çıkmazdayken onun ve Maral'ın attığı adımlar ortamı daha da gerer. Üstelik Maral, Seren'in meydan okumasına da boyun eğmeye niyetli değildir. Aziz Uras'ın beklenmedik çıkışları ise Seren'le olan gerilimi tırmandırır ve A.Uras'ı kritik bir seçimin eşiğine getirir. Bahar tüm bu karmaşanın içinde önemli bir karar vermek zorundadır: Evren'in şüphelerinin peşinden gidip gerçeği mi aramalı, yoksa zor durumdaki Naz'ın yanında mı durmalıdır? Ama ne Bahar ne de diğerleri, yaklaşan trajedinin tüm soruları bir anda silip götüreceğinden habersizdir.