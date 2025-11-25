Marsilya-Newcastle United maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftada Fransa’nın köklü kulüplerinden Marsilya ile İngiltere’nin yükselen gücü Newcastle United kozlarını paylaşacak. Roberto De Zerbi yönetimindeki Marsilya, turnuvada geride bıraktığı 4 haftada yalnızca 3 puan toplayarak beklentilerin altında kaldı. Diğer tarafta ise Eddie Howe liderliğinde disiplinli ve yüksek tempolu futboluyla dikkat çeken Newcastle United var. İngiliz temsilcisi, 4 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkararak ligin iddialı takımlarından biri haline geldi. Peki, Marsilya-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?