Trabzonspor'da Fatih Tekke geri sayıma geçti

Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Fatih Tekke için 14. haftada oynanacak Konyaspor maçının ayrı bir önemi var. Tekke'nin takımı bu maçtan 3 puanla ayrılırsa dikkat çeken bir başarıya imza atacak. İşte ayrıntılar...