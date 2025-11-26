Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan savunmaya genç takviyesi: Kaan Ayhan'ın kardeşi!

Galatasaray'dan savunmaya genç takviyesi: Kaan Ayhan'ın kardeşi! Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasında savunmaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılar, Schalke'de forma giyen ve Kaan Ayhan'ın kardeşi olan Mertcan Ayhan'ı renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri





Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya uzun yıllar görev yapabilecek bir isim getirmek istiyor.

Hem Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabeti yaşayabilecek hem de kulübün geleceğini emin ellere alacak bir oyuncu isteyen Galatasaray'ın, Schalke 04 forması giyen Mertcan Ayhan'ı renklerine katmak istediği iddia edildi.