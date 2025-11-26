Galatasaray'dan savunmaya genç takviyesi: Kaan Ayhan'ın kardeşi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasında savunmaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılar, Schalke'de forma giyen ve Kaan Ayhan'ın kardeşi olan Mertcan Ayhan'ı renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya uzun yıllar görev yapabilecek bir isim getirmek istiyor.
Hem Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabeti yaşayabilecek hem de kulübün geleceğini emin ellere alacak bir oyuncu isteyen Galatasaray'ın, Schalke 04 forması giyen Mertcan Ayhan'ı renklerine katmak istediği iddia edildi.
Ancak Galatasaray'ın bu transferde İtalyan ekibi Roma ile bir transfer yarışına girdiği de aktarıldı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Schalke'nin, Türkiye U19 Milli Takım forması giyen 19 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro istediği belirtildi.