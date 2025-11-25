UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta, nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne oluyor. Bodo/Glimt ile Juventus’un kozlarını paylaşacağı bu kritik mücadele, iki takım açısından da adeta kader maçı niteliği taşıyor. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, teknik direktör Kjetil Knutsen yönetiminde mücadele ettiği grupta topladığı 3 puanla 29. sırada yer alıyor. Konuk ekip Juventus cephesinde ise tablo pek farklı değil. Luciano Spalletti önderliğinde 4 maç sonunda sadece 3 puan toplayabildi. Ancak Torino ekibi, özellikle Kenan Yıldız’ın yükselen formuyla birlikte yeniden ivme kazanmayı hedefliyor. Peki, Bodo/Glimt-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bodo/Glimt-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BODO/GLIMT-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında oynanacak Bodo/Glimt-Juventus maçı 25 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

BODO/GLIMT-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak Bodo/Glimt-Juventus maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus formasıyla gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not alan Kenan Yıldız'ın Bodo/Glimt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Siyah-beyazlı formayla 4 Avrupa maçında forma giyen A Milli Futbolcu'nun 5. hafta karşılaşmasında da ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor. Juventus'un 10 numarası oynadığı bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 1 defa asist yaptı.

BODO/GLIMT-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bodo/Glimt: Khaikin; Sjovold, Bjortuft, Moe, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal; Zhegrova, Kenan Yıldız; David