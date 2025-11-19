Kuruluş Orhan dizisi, 19 Kasım Çarşamba akşamı atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Geçen bölümdeki sürükleyici olayların ardından, dizi bu hafta da duygusal çatışmalar ve savaş sahneleri ile dolu bir hikaye sunacak. Reytingleri alt üst eden Kuruluş Orhan, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Kuruluş Orhan 4. bölüm canlı izleme linki ve yeni bölüm hakkında detaylar haberimizde...

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 4. yeni bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Barış Falay ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. padişahı Orhan Bey'in hayatını konu alan Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde neler olacağı, seyirciler tarafından merakla bekleniyor. İşte Kuruluş Orhan yeni bölüm bilgileri...

KURULUŞ ORHAN 4. BÖLÜM izle Kuruluş Orhan tüm bölümler | TIKLA-İZLE

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Orhan Bey ve Nilüfer Hatun'a Büyük Tuzak

Çetin bir imtihanın eşiğinde olduğunu bilen Orhan Bey, Kayı'da çift başlılığa asla müsaade etmemek için hem babasıyla hem de kardeşiyle sınanacağının farkındadır. Bu zor süreçte en büyük destekçisi Nilüfer Hatun'dur. Ancak ormandaki yolculukları beklenmedik bir pusuya dönüşür. İkili tam tuzağın ortasında kalmışken, Orhan Bey'in can yoldaşları Kan Turalı ve Abdurrahman yetişir. Kan Turalı ve Abdurrahman'ın gelişi dengeleri nasıl değiştirecek?

Orhan Bey Temurtaş'ın Karşısında

Beyliği içinde bulunduğu cendereden çıkaracak tek yolun Bursa kuşatmasının kaldırılması olduğunu düşünen Orhan Bey, kardeşini bile karşısına alma pahasına Temurtaş'la görüşmeye gider. Temurtaş'a, Alaeddin ve Şahinşah Bey'i durduracağını söyleyen Orhan Bey amacına ulaşabilecek mi?

Flavius ve Fatma Hatun Arasında Neler Yaşanacak?

İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Flavius, Söğüt'te yeni bir plan kurar. Bir kez daha Fatma Hatun'la karşı karşıya gelen Flavius; bir yandan bütün gücüyle saldırmayı düşünürken, diğer yandan Fatma Hatun'a zarar gelmesinden çekinmektedir. Flavius ile Fatma Hatun arasında neler yaşanacak?

Yarhisar'da İlhanlı Kıyımı! Kayı Obası Şehitlerinin Acısıyla Sarsılıyor

Hain planlarından vazgeçmeyen Temurtaş, Yarhisar'a büyük bir baskın düzenler ve korkunç bir kıyıma imza atar. Kayı obası onlarca şehit ve yaralının acısıyla yıkılır. Bu ateşin obanın bağrına düşmesiyle, Malhun Hatun, Alaeddin Bey'in karşısına dikilir. Birbirlerine düştükçe düşmanın ciğerlerini sökmeye geldiğini söyleyen Malhun Hatun, Alaeddin Bey'i uyarır. Alaeddin Bey şimdi nasıl bir adım atacak?

Orhan Bey ve Alaeddin Bey'in Kavgasında Yumruklar Konuşuyor

Orhan Bey savaşı durdurmak için tüm gücüyle kardeşi Alaeddin'i ikna etmeye çalışsa da, Alaeddin Bey Orhan Bey'e Karacahisar'a gitmesini emreder. Orhan Bey'in bu emri kabul etmemesiyle ipler tamamen kopar ve iki kardeş obanın ortasında yumruk yumruğa birbirine girer. Bu olayın ardından Alaeddin Bey, Orhan Bey'i sürgün etme kararı alır. Orhan Bey'i ve Kayı'yı bu kırılma anından sonra neler bekliyor?