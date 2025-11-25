UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahne, Avrupa futbolunun iki devini buluşturuyor: Chelsea-Barcelona. Geride kalan 4 maçta 7 puan toplayan Chelsea, Enzo Maresca’nın oyun anlayışıyla birlikte yükselişini sürdürmek istiyor. Öte yandan aynı puana sahip Barcelona da kazanmayı amaçlıyor. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, son haftalarda istikrarlı bir performans ortaya koyarken, İngiltere deplasmanını bir fırsat olarak görüyor. Peki, Chelsea-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında futbol dünyasının nefesini kesecek bir dev randevu sahne alıyor: Chelsea-Barcelona. Turnuvada geride kalan 4 haftada 7 puan toplamayı başaran Chelsea, Enzo Maresca yönetiminde istikrarlı bir grafik çiziyor. Ancak karşılarında en az kendileri kadar iddialı bir Barcelona var. Hansi Flick yönetiminde 7 puanla yarışta yer alan Katalan ekibi, zorlu İngiltere deplasmanında kazanarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Chelsea-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Chelsea-Barcelona maçı 25 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

CHELSEA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Barcelona maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Estêvão, Fernandez, Neto; Pedro.

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; De Jong, Casado; Yamal, Lopez, Raphinha; Lewandowski.