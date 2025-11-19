Kuruluş Orhan dizisinin 5. bölüm fragmanı, izleyicilere şok edici gelişmeler sunmaya hazırlanıyor. Orhan Bey’in tuzaklarla dolu dünyasında, Nilüfer Hatun’la yaşadığı gerginlik ve Temurtaş’a karşı verdiği savaş, bu bölümde tüm heyecanıyla devam edecek. Aile içindeki çatışmalar ve düşmanlıklar, izleyicileri derinden etkileyecek. Orhan Bey’in bu zorlu süreçte nasıl bir yol izleyeceğini merak eden seyirciler için Kuruluş Orhan 5. bölüm fragmanı haberimizde...

Kuruluş Orhan'ın 5. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Son bölümde yaşananlarla hem duygusal çatışmaları hem de savaş sahnelerini bir arada tadan seyirciler, yeni bölüm için araştırmalara başladı. Obanın ortasında yumruk yumruğa giren Alaeddin Bey ve Orhan Bey'in bu kavgası, beraberinde neleri getirecek? Orhan Bey'in sürgün kararı, Kayı'da nasıl karşılanacak? İşte detaylar ve Kuruluş ORhan 5. bölüm izleme linki...

KURULUŞ ORHAN'DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Orhan Bey ve Nilüfer Hatun'a Büyük Tuzak

Çetin bir imtihanın eşiğinde olduğunu bilen Orhan Bey, Kayı'da çift başlılığa asla müsaade etmemek için hem babasıyla hem de kardeşiyle sınanacağının farkındadır. Bu zor süreçte en büyük destekçisi Nilüfer Hatun'dur. Ancak ormandaki yolculukları beklenmedik bir pusuya dönüşür. İkili tam tuzağın ortasında kalmışken, Orhan Bey'in can yoldaşları Kan Turalı ve Abdurrahman yetişir. Kan Turalı ve Abdurrahman'ın gelişi dengeleri nasıl değiştirecek?

Orhan Bey Temurtaş'ın Karşısında

Beyliği içinde bulunduğu cendereden çıkaracak tek yolun Bursa kuşatmasının kaldırılması olduğunu düşünen Orhan Bey, kardeşini bile karşısına alma pahasına Temurtaş'la görüşmeye gider. Temurtaş'a, Alaeddin ve Şahinşah Bey'i durduracağını söyleyen Orhan Bey amacına ulaşabilecek mi?

Flavius ve Fatma Hatun Arasında Neler Yaşanacak?

İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Flavius, Söğüt'te yeni bir plan kurar. Bir kez daha Fatma Hatun'la karşı karşıya gelen Flavius; bir yandan bütün gücüyle saldırmayı düşünürken, diğer yandan Fatma Hatun'a zarar gelmesinden çekinmektedir. Flavius ile Fatma Hatun arasında neler yaşanacak?

Yarhisar'da İlhanlı Kıyımı! Kayı Obası Şehitlerinin Acısıyla Sarsılıyor

Hain planlarından vazgeçmeyen Temurtaş, Yarhisar'a büyük bir baskın düzenler ve korkunç bir kıyıma imza atar. Kayı obası onlarca şehit ve yaralının acısıyla yıkılır. Bu ateşin obanın bağrına düşmesiyle, Malhun Hatun, Alaeddin Bey'in karşısına dikilir. Birbirlerine düştükçe düşmanın ciğerlerini sökmeye geldiğini söyleyen Malhun Hatun, Alaeddin Bey'i uyarır. Alaeddin Bey şimdi nasıl bir adım atacak?

Orhan Bey ve Alaeddin Bey'in Kavgasında Yumruklar Konuşuyor

Orhan Bey savaşı durdurmak için tüm gücüyle kardeşi Alaeddin'i ikna etmeye çalışsa da, Alaeddin Bey Orhan Bey'e Karacahisar'a gitmesini emreder. Orhan Bey'in bu emri kabul etmemesiyle ipler tamamen kopar ve iki kardeş obanın ortasında yumruk yumruğa birbirine girer. Bu olayın ardından Alaeddin Bey, Orhan Bey'i sürgün etme kararı alır. Orhan Bey'i ve Kayı'yı bu kırılma anından sonra neler bekliyor?