Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hem hücuma hem de savunmaya takviye yapacak. Defans hattı için düşünülen ilk ismin ise Borussia Dortmund'un yıldız Niklas Süle olduğu ortaya çıktı. Alman medyasına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, sarı-siyahlılarla sözleşmesi bitecek olan 1.95'lik oyuncuyu gündemine aldı.
Dortmund'un da oyuncuyla yollarını ayırmayı planladığı belirtildi. Futbola Walldorf altyapısında başlayan Süle, Hoffenheim ve Bayern Münih'te de forma giydi. 2022'de bu yana Borussia Dortmund için ter döken 30 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan stoperi bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
HEYET RAPORLARA BAKACAK
Süle, 29 Ekim'de ayak parmak sakatlığı yaşadı. Bu nedenle şu ana kadar son 5 maçta forma giyemedi. Fenerbahçe sağlık heyeti, 30 yaşındaki stoperin sağlık raporlarını inceleyecek. Süle, profesyonel kariyerinde ise çeşitli sakatlıklardan dolayı tam olarak 130 maçta forma giyemedi.
4 YILDIR FORMA GİYİYOR
Niklas Süle, 2022 yaz transfer döneminde Bayern'den B.Dortmund'a bedelsiz geldi. 30 yaşındaki stoper, 2017 yılında Hoffenheim'dan Bayern'e 20 milyon euroya transfer olmuştu. Süle'nin kariyerinde ulaştığı en yüksek piyasa değeri ise; 60 milyon euro.