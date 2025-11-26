Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hem hücuma hem de savunmaya takviye yapacak. Defans hattı için düşünülen ilk ismin ise Borussia Dortmund'un yıldız Niklas Süle olduğu ortaya çıktı. Alman medyasına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, sarı-siyahlılarla sözleşmesi bitecek olan 1.95'lik oyuncuyu gündemine aldı.