Ajax-Benfica maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Ajax ile Benfica arasında oynanacak bu dev mücadele, her iki takım için de turnuvadaki son umutların sınanacağı bir viraj niteliği taşıyor. Henüz puan alamayan takımların mücadelesinde Ajax, taraftarı önünde sahaya çıkarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Karşı tarafta ise Jose Mourinho’nun liderliğindeki Benfica bulunuyor. Portekiz devi, zorlu deplasman maçında hem kötü sonuçlar zincirini kırmak hem de üst sıralara doğru bir tırmanış başlatmak için mücadele edecek. Peki, Ajax-Benfica maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?