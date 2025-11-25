Manchester City-Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve hangi kanalda? | Tıkla izle

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftası, dev bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor. Haftanın en dikkat çekici müsabakalarından biri, Manchester City ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak olan bu kritik randevu olacak. Turnuvaya etkileyici bir giriş yapan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, taraftarı önünde çıkacağı bu mücadelede üç puanı alarak puanını 13’e yükseltmeyi ve ilk 8 hedefi yolunda önemli bir mesafe daha kat etmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın diğer cephesinde ise Kasper Hjulmand liderliğindeki Bayer Leverkusen var. Peki, Manchester City-Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?