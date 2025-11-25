Borussia Dortmund-Villarreal maçı izle: Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Borussia Dortmund ile Villarreal arasında oynanacak dev mücadele olacak. Turnuvada istikrarlı bir grafik çizen Dortmund, Niko Kovac yönetiminde hem oyun hem de puan anlamında yükselişini sürdürüyor. Diğer tarafta ise Villarreal cephesi var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde istediği çıkışı henüz yakalayamayan İspanya temsilcisi, Dortmund karşılaşmasını bir dönüm noktası olarak görüyor. Peki, Borussia Dortmund-Villarreal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?