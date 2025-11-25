UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında gözler, Napoli-Karabağ karşılaşmasına çevriliyor. İtalya temsilcisi Napoli, Antonio Conte yönetiminde çıktığı maçlarda beklenmedik puan kayıpları yaşayarak yarışta geri düştü. Karşılaşmanın diğer cephesinde ise turnuvaya damga vuran performansıyla adından söz ettiren Karabağ bulunuyor. Gurban Gurbanov’un disiplinli oyun anlayışıyla sahne alan Azerbaycan temsilcisi, hem mücadele gücü hem de istikrarıyla rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Peki, Napoli-Karabağ maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Napoli-Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Napoli ile Karabağ, kritik bir maçta karşı karşıya gelecek. Antonio Conte yönetimindeki Napoli, turnuvada beklenmedik puan kayıpları yaşarken, bu önemli karşılaşmada sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Amacı ise puanını 9'a yükseltip avantajını korumak. Öte yanda ise Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici bir performans sergileyen Gurban Gurbanov'un Karabağ ekibi bulunuyor. Azerbaycan temsilcisi, gösterdiği mücadele ruhu ve disiplinli oyunuyla zorlu Napoli deplasmanında kazanarak 10 puana ulaşmayı hedefliyor. Karabağ, ülkesine tarihi bir başarıyla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Napoli-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI-KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Napoli-Karabağ maçı 25 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

NAPOLI-KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak Napoli-Karabağ maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-KARABAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Neres; Hojlund

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Kady, Andrade, Zoubir; Duran