Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftası, Slavia Prag ile Athletic Bilbao arasında oynanacak kritik karşılaşmayla nefesleri kesecek. Avrupa sahnesinde istedikleri çıkışı henüz yakalayamayan iki takım da bu maçtan alacağı sonuçla yeniden ivme kazanmanın ve üst sıralara doğru tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Slavia Prag, şu an 30. sırada yer alıyor. Taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak Çekya temsilcisi, bu önemli mücadelede galibiyete uzanıp puanını 5’e yükseltmeyi hedefliyor. Öte yanda Athletic Bilbao var. İspanya temsilcisi, beklenmedik puan kayıpları nedeniyle 27. sıraya geriledi. Peki, Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?