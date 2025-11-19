127 Saat konusu ve oyuncuları!

Gerçek bir hikayeden esinlenerek çekilen 127 Saat, dağcılık tutkusunun ve hayatta kalma savaşının çarpıcı bir yansıması. Danny Boyle'un ustalığıyla hayat bulan bu film, genç dağcı Aron Ralston'un zorlu mücadelesini anlatırken izleyicileri derinden etkiliyor. Oscarlık bir performans sergileyen oyuncular ve etkileyici senaryo ile dolu bu yapım, televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluştu. 127 Saat konusu, oyuncuları ve detaylar haberimizde...

127 Saat filmi, dağcı Aron Ralston'un hayatını konu edinip gerçek bir hikayeden uyarlama olması sebebiyle sinema severlerin ilgisini çekti. Biyografik, dram, gerilim ve macera türündeki filmde James Franco, Amber Tamblyn ve Kate Mara başrolleri paylaşıyor. Televizyon ekranlarında yayımlanmasının ardından seyircilerden tam puan olan film hakkında arama motorlarında sorgulanan '127 Saat konusu nedir? Oyuncuları kim? Gerçek hikayeden uyarlama mı?' sorularının cevabını sizler için derledik.

127 SAAT KONUSU NEDİR?

Genç dağcı Aron Ralston, kimseye haber vermeden çıktığı yolculuğunda Utah yakınlarında Moab bölgesinde büyük bir kaya parçasının arasına sıkışır. 5 gün boyunca hayatta kalmak için elinden geleni yapan Aron'ı oradan kurtaracak kimse yoktur. Tek çaresi yine kendisidir.

5 gün boyunca kolu kayaya sıkılmış bir şekilde aç ve suzu kalan Aaron, başta sevgilisi olmak üzere, ailesi ve yolda karşılaştığı iki dağcı kızdan yardım bekler önce. Fakat zaman geçtikçe kimsenin ondan haberi olmadığını anlar... 5 gün boyunca yaralı halde sıkışıp kaldığı kayada içsel sorunlarıyla başbaşa kalan Aaron aynı zamanda cesareti ve kendisini metrelerce derinlikteki bu beladan kurtarmaya yarayacak tüm yönleriyle de yüzleşir.

127 SAAT OYUNCULARI KİM?

James Franco

Kate Mara

Amber Tamblyn

Clémence Poésy

Koleman Stinger

Lizzy Caplan

Treat Williams

Kate Burton

Bailee Michelle Johnson

Sean Bott

Fenton Quinn

Pieter Jan Brugge

Norman Lehnert

Darin Southam

Adam Colvin

Katie Featherston

Aleksey Çadov

Ramilya Iskander

Brad Johnson

Nikita Prozorovskiy

Darin Scott

Aleksandr Khotchenkov

Parker Hadley

Rebecca C. Olson

127 SAAT GERÇEK HİKAYE Mİ?

127 saat filmi, gerçek bir hikayeden uyarlamadır. Film, dağcı Aron Ralston'ın 2003'te Utah'ın Bluejohn Kanyonu'nda yaşadığı korkunç kazaya dayanıyor.