İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 9 puanla turnuvada yoluna 9. sıradan devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, grupta kritik viraja girerken gözler kalan maçlara çevrildi. İşte Aslan’ın Devler Ligi’nde önünde duran fikstür ve detaylar...