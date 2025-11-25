UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Union Saint-Gilloise karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray, Belçika temsilcisine 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Union Saint-Gilloise'ın golü 57. dakikada Promise David'ten geldi.
JAKOBS SAKATLANDI
Galatasaray'da Ismail Jakobs 53. dakikada sekerek oyundan çıktı ve yerini Arda Ünyay'a bıraktı.
ARDA ÜNYAY KIRMIZI KART GÖRDÜ
Oyuna Jakobs'un yerine dahil olan genç oyuncu Arda Ünyay, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU
Union Saint Gilloise yenilgisinin ardından Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta sonunda 9 puanda kaldı. Union Saint-Gilloise ise Devler Ligi'ndeki 3 maçlık yenilgi serisine son vererek 6 puana yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta 9 Aralık tarihinde Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasındaki Galatasaray-Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
27. dakikada Sara'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
33. dakikada Ait El Hadj ile verkaç yapan Florucz, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.
40. dakikada Ait El Hadj'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Sykes'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
41. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ters ayakla açtığı ortada arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.