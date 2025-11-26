Fenerbahçe son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transferi için gözler Alexander Sörloth'a çevrildi. Başkan Sadettin Saran'ın, golcü takviyesi için ayırdığı bütçe belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler devre arasındaki transfer dönemine çevrildi. Sadettin Saran yönetiminin 9 numara transferi için ayırdığı bütçe, Sörloth'un olumlu yanıtına göre değişecek.