Fenerbahçe golcü bütçesini belirledi: 25 milyon euro!
Fenerbahçe son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transferi için gözler Alexander Sörloth'a çevrildi. Başkan Sadettin Saran'ın, golcü takviyesi için ayırdığı bütçe belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler devre arasındaki transfer dönemine çevrildi. Sadettin Saran yönetiminin 9 numara transferi için ayırdığı bütçe, Sörloth'un olumlu yanıtına göre değişecek.
Golcü transferi için 25 milyon euro ayıran Fenerbahçe'nin, listedeki bir numaralı ismi Alexander Sörloth. Başkan Sadettin Saran'ın bu transfer için şartları zorlayacağı ifade ediliyor.
Takvim'de yer alan habere göre, Atletico Madrid'in başarılı forvet için 30–35 milyon euro aralığında bir bonservis talep ettiği öğrenildi.
Bu rakam, Fenerbahçe'nin belirlediği bütçenin üzerinde olsa da Saran'ın Sörloth'a olan özel isteği nedeniyle mali koşulların esneyebileceği konuşuluyor.
Norveçli golcü, Türkiye kariyerinde adeta fırtına gibi esmişti. Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 49 maça çıkan ve 33 gol 11 asistle oynayan 29 yaşındaki oyuncunun 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.