Kuruluş Orhan 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TIKLA-İZLE

'Kuruluş Orhan yeni bölümüyle yeniden geniş kitleleri ekran başına topladı. Çarşamba akşamlarının iddialı yapımında son bölümdeki gelişmeler izleyenleri nefes nefese bıraktı. 6. bölüm fragmanını merakla araştıran seyirciler, Orhan Bey’in İznik’i fethedip edemeyeceğini ve Flavius’un bundan sonra nasıl bir adım atacağını sorguluyor. Şahinşah’ın Orhan Bey’e boyun eğip eğmeyeceği de bir diğer kritik soru. Tüm merak edilenler ve 6. bölüm fragmanı haberimizde...

Kuruluş Orhan 6. bölüm fragmanı, dizi severler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 5. bölümde yaşananları heyecanla takip eden seyirciler, gelecek bölümde yaşanacakları merak ediyor. Postu devralan Orhan Bey, yeni dönemde neleri değiştirecek? Osmanlı tarihine ışık tutan, atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın 6. bölüm fragman bilgileri ve detayları haberimizde...

KURULUŞ ORHAN 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan Bey Mührü Teslim Alıyor

Orhan Bey'in postu devralmasıyla dengeler yerine otururken, bazı taşlar da yerinden oynayacak. Yeni dönem herkesin içine sinecek mi?

Şahinşah Bey Ne Yapacak?

Tüm beylerle birlikte biat edip Orhan Bey'in elini öpen Şahinşah Bey, komutanlıktan alınmasını hazmedemez ve içine bir öfke düşer. Orhan Bey'e mani olmak için Şahinşah Bey neler yapacak? Emaneti sağlamlaştırmak isteyen Orhan Bey ise, gözünü Yarhisar'a diker. Abdurrahman ve Kanturalı'yla birlikte Yarhisar'ı geri almak, şehitlerin hesabını kapatmak için bir plan yapar. Orhan Bey, posttaki ilk sınavını başarıyla verebilecek mi?

Tünelin Yıkılmasından Sonra Flavius'u Neler Bekliyor?

Bursa tüneli yıkıldıktan sonra, Flavius'un geriye dönme şansı iyice azalmıştır. Kılıcıyla ileri gitmekten başka çaresi kalmayan Flavius, Orhan Bey'in kılıç kuşanma töreninden haberdar olur ve Osman Bey'e bir suikast planlar. Bu kanlı emel darbesini nereye indirecek?

Orhan Bey Gözünü İznik'e Dikiyor

Orhan Bey, obadaki engeller kalktıktan sonra gözünü hedeflerine diker. Bursa'yı kıstırmasından sonra ilk gözdağını İznik'e verir. İznik tekfuru karşısında sergilediği tavizsiz ve sert duruş yeni dönemde hangi kapıları aralayacak?

