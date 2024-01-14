Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şükran Ovalı, "Gurur duyuyorum ben onunla, işini çok ama çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor forması giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı, katıldığı bir davetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milliyet'te yer alan habere göre Ovalı, "Biraz ufak bir hayatım var benim. Çocuğa ayırıyorum işten arta kalan zamanımı. Eskiden de gecelere çıkmıyordum. İşlerde görüşüyoruz, fena da değilim diye düşünüyorum" diyerek gülümsedi.

"CANER İŞİNİ ÇOK AMA ÇOK SEVİYOR"

Eşi Caner Erkin'den bahseden güzel oyuncu, "Gurur duyuyorum ben onunla. Caner 35 yaşında ve işini çok ama çok seviyor. Bazen hatırlatıyorum ona, '11 kişi oynuyorsunuz, tek başına yenilmedin' diyorum" sözleriyle eşine övgüler yağdırdı.