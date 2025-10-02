Galatasaray – Beşiktaş derbisinde gözler Mauro Icardi’ye çevrildi. Victor Osimhen’in sakatlığı nedeniyle ligde Galatasaray’ı sırtlayan Arjantinli golcü, Süper Lig’de çıktığı 6 maçta 5 golle takımını taşımayı başardı. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi’yi derbide stratejik bir hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor. Peki, Icardi derbide sahada olacak mı?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE ICARDI OYNAYACAK MI?

ICARDI İLK 11'DE OLACAK MI?

Okan Buruk, Mauro Icardi'yi hamle oyuncusu olarak derbinin gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanmayı hedefliyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in heyecan dolu derbisinde karşı karşıya geliyor. Mücadele, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak.