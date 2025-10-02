UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Nice ile karşılaşıyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kadıköy'de oynanacak mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Bu kritik maçı, haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice ile karşılaşıyor. İlk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu kritik maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

FENERBAHÇE - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'in 2. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Nice maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başladı.

İŞTE FENERBAHÇE-NICE MAÇI İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos.

FENERBAHÇE - NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Nice maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 3. dakikasında Talisca'nın asistinde Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Nice maçında yaralarını sarmak istiyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son maçını kazanarak kötü gidişe son veren sarı-lacivertliler, Avrupa'da da ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

NICE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

"FUTBOLDA HER ŞEYİ SAVUNAMAZSINIZ"

Fenerbahçe - Nice maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Domenico Tedesco şu ifadeleri kullandı:

Aslında takım içerisindeki kombinasyona baktığınızda; Nice savunmada güçlü bir takım. Orta sahada teknik oyuncuları var. Sağ tarafta Clauss oynuyor. Kendisini tanıyorum. Fransa Milli Takımı'nda oynayan oyuncuların kalitesine baktığınızda da Clauss'un kalitesini gösterir. Sol tarafta da kaliteli oyuncuları var. Direkt oynamaya çalışan bir takım. Kanat organizasyonlarını deniyorlar, çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız. Her şeyi savunsaydınız maçlar 0-0 biterdi. Onların da bizi savunması gerekiyor.

"RAKİBİMİZİN ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR"

Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Nice Teknik Direktörü Franck Haise, "Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Kaliteleri ortada. Birkaç sakat oyuncuları vardı. Talisca'nın yeniden oynayacağını tahmin ediyoruz. Tüm oyuncuların kendine has özel yetenekleri var. Güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE NİCE ARASINDA 6. RANDEVU

Fenerbahçe ile Nice, 6. kez kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibi ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası'nda rakip oldu. 1959-1960 sezonunda son 16 turunda taraflar birer galibiyet alırken, o dönemki statü gereği karar maçı oynandı ve Fenerbahçe 3. karşılaşmada mağlubiyet yaşadı. İki ekip 1973-1974 sezonunda ise UEFA Kupası 2. tur maçında eşleşirken, Nice 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Sarı-lacivertliler, rekabette 6 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

TALISCA İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, Nice maçı kadrosunda yer alacak. Kart cezasını Hırvatistan ekibine karşı çeken Brezilyalı oyuncunun, mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

FRANSA TAKIMLARINA KARŞI 22 MAÇTA 4 GALİBİYET

Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa takımlarıyla 22 müsabaka oynadı. Kanarya, en fazla resmi maçı da Nice ve Lyon ile yaptı. Sarı-lacivertliler, bu iki ekip ile 5'er maçta rakip olurken, Lille ile de 4 mücadeleye çıktı. Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes takımlarıyla da 2'şer müsabakada karşılaşan sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, son olarak 23 Ocak 2025'te Kadıköy'de Lyon ile karşılaştı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

NICE İSTATİSTİKLERİ

Nice, Fransa Ligue 1'de bu sezon 6 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Franck Haise'in öğrencileri 7 puanla 12. sırada yer alıyor. Rakip filelere 7 gol gönderen Nice, kalesinde 10 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA 292. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 398 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.

KADIKÖY'DE 74 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 144 maçta 74 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 144 maçta 74 galibiyetin yanı sıra 32 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı. İç saha maçlarında rakip fileleri 212 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 138 gole engel olamadı.

KUPA 2'DE 150. KARŞILAŞMA

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 150. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 149 müsabakada 64 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 209 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 190 gol gördü.

FENERBAHÇE - NICE MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Nice arasında oynanacak müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İngiliz Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Peter Bankes eşlik edecek.

FENERBAHÇE UEFA KADROSU

Fenerbahçe'de UEFA listesinde yer alan isimler şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Edson Alvarez, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun."