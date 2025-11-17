Teknik direktör Okan Buruk'un geçmiş yıllarda özel olarak Brezilya'da izlettiği Jhon Arias için yeniden bir ihtimal belirdi.

O dönemde Fluminense'nin talep ettiği 15 milyon euro'yu çok bulan ve başka isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, oyuncunun İngiliz ekibi Wolverhampton'a gidişini izlemişti. Ancak İngiltere'de uyum sorunu yaşayan ve mutsuz olan 28 yaşındaki futbolcu ayrılık kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçildi.