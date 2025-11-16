Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Osimhen gözyaşlarına hakim olamadı
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri, play off finalinde Nijerya ile Kongo'nun karşı karşıya geldiği maçın devre arasında sekerek kenara gelen Victor Osimhen, geçirdiği sakatlık sebebiyle gözyaşlarını tutamadı. (Gs spor haberi)
Yayın Tarihi: 16.11.2025 - 23:46
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri, play off finalinde Nijerya ile Kongo karşı karşıya geldi.
Victor Osimhen, maçın ikinci yarısının başında oyundan alındı.
L'Equipe'te yer alan habere göre; sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Victor Osimhen, devre arasında soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı.