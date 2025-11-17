Malta-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 8. haftasında sahne, Malta ile Polonya arasındaki karşılaşmaya hazırlanıyor. Elemelerde istikrarlı bir grafik çizen ve 14 puanla ikinci sıraya yerleşen Polonya, Teknik Direktör Jan Urban yönetiminde play-off biletini garantilemiş durumda.Takımın yıldız ismi Robert Lewandowski’nin önderliğinde sahaya çıkacak Polonya, son maçından da üç puanla ayrılarak grubu güçlü bir kapanışla tamamlamak istiyor. Grupta iddiası kalmayan Malta ise seyircisi önünde prestij niteliği taşıyan bir mücadele verecek. Peki, Malta-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?